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هذا ماقاله هاني بن بريك بشأن مقتل جنود سعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك

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هذا ماقاله هاني بن بريك بشأن مقتل جنود سعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك

هذا ماقاله هاني بن بريك بشأن مقتل جنود سعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك على عملية اغتيال جنود سعوديين بحضرموت


وقال بن بريك في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏باسمي وباسم كل أبطال المقاومة الجنوبية الأشاوس الذين تشاركوا حمل السلاح جنباً إلى جنب مع أبطال التحالف العربي في جبهات الشرف والعزة في وجه المليشيات الحوثية الفارسية الإرهابية وكل قوى الإرهاب الشيطانية،

وادان بن بريك العملية قائلاً:ندين بشدة الفعل الجبان الغادر الذي تعرضت له القوات السعودية - التي هي قواتنا - في سيئون وأدى لارتقاء شهيدين إلى جنات الخلد وإصابة آخر


مؤكداً في تغريدته قائلاً:ونؤكد دعمنا الكامل لكل الإجراءات السعودية التي ستقوم بها لملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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