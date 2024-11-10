هذا ماقاله هاني بن بريك بشأن مقتل جنود سعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك



تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك على عملية اغتيال جنود سعوديين بحضرموت



وقال بن بريك في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏باسمي وباسم كل أبطال المقاومة الجنوبية الأشاوس الذين تشاركوا حمل السلاح جنباً إلى جنب مع أبطال التحالف العربي في جبهات الشرف والعزة في وجه المليشيات الحوثية الفارسية الإرهابية وكل قوى الإرهاب الشيطانية،

وادان بن بريك العملية قائلاً:ندين بشدة الفعل الجبان الغادر الذي تعرضت له القوات السعودية - التي هي قواتنا - في سيئون وأدى لارتقاء شهيدين إلى جنات الخلد وإصابة آخر



مؤكداً في تغريدته قائلاً:ونؤكد دعمنا الكامل لكل الإجراءات السعودية التي ستقوم بها لملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم