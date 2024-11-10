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ابوعاصم يحسم الجدل ويكشف علاقته بعصابة وداد التي نهبت الملايين في صنعاء من المغتربين - أخبار كلمتك

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ابوعاصم يحسم الجدل ويكشف علاقته بعصابة وداد التي نهبت الملايين في صنعاء من المغتربين - أخبار كلمتك

ابوعاصم يحسم الجدل ويكشف علاقته بعصابة وداد التي نهبت الملايين في صنعاء من المغتربين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابو عاصم:الكل يعرف ان الاخ راشد معروف يكن لي كل الحقد والحسد ليس وليدة اللحظة وانما سعى لتشوية صورتي عندما كان بحساب سمية الخولاني .واتهمني بأشياء لم اقوم بها ولا اعلم بها . وفى حينه ووقته تفاعلوا كل الناشطين ونزلوا يتحروا عن اسم الفندق  الذى ذكره بمدينة عدن بوجود 3000 الف بنت وبعد التحري من قبل الامن بمدينة عدن والناشطين الذين تهمهم الحقيقه ووصلوا الى نتيجة لا وجود لذلك الفندق المذكور اطلاقا ولم يسمعوا بتلك الحادثة . .. 
واضاف:قبل اسبوعين افتعل ان هناك عصابة وداد  واصر على ان يحشرني بتلك العصابة والكل تفاعل معه على حق او باطل .كنت اتمنى من العقلاء والناشطين ان يعملوا نفس ما عملوا ابناء مدينة عدن وتنزل لجنة من الناس الثقات ومن اشهر الناشطين والحقوقيين .ويتأكدوا هل فيه عصابة فعلا . ام ان قضية وداد كانت حقيقة وواقع برغم كل الملابسات فيها ومن خلال اللجنة وتقريرها يعرف الكبير والصفير والعاقل والجاهل حقيقة الامر ونقله الى الجماهير بشكل شفاف وصادق . الكل يعرف ان هذا الشخص،راشد معروف يتلذذ بالكلام فى اعراض الناس وخاصة النساء وينهش فى اعراضهن واظهار للاخرين،ان الشعب اليمني  اصبح مجتمع غير صالح للحياة . حتى وان كان هناك شئ مما ينشره اعتقد يكون بنسبة لاتزيد عن1% وفى كل مجتمع لايخلو من بعض السلبيات ولان اطالب بتشكيل لجنة تحري فى قضية وداد ونقل الحقيقة الى الناس 
واختتم:لا تقولوا كيف يتم الوصول الى البنت وزوجها الشي سهل جدا ابوجنات يعرف منزل الفتاه ويعرف منزل زوجها واتمنى تكون اللجنة برأسة الاخ وضاح قطيش والاخ حلمي المرهبي والاخ توفيق صالح المعمري والشيخ خليفة يحيى الاسطى والعميد علي عبدالله درهم المهشمي وبمعاونة الاخ رامز ابن المقطري والاخ مختار عبدالمعز والاخ فهمي الباحث فى اي معلومات الكترونيه تحتاجها اللجنة  او من ترونه مناسبا من قبلكم ليعرف ابقاصي والداني بالحقيقه  وهذا ما اتمناه منكم جميعا
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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