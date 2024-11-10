متهم بالتورط بعصابة وداد التي نهبت الملايين في صنعاء يقدم دعوى للنيابة ضد ناشط وسط مخاوف من اعتقاله - أخبار كلمتك

قدم ابو عاصم دعوى للنيابة على ناشط بسبب حديثه عن تورط ابوعاصم والمنشد بعصابة وداد التي نهبت ملايين الريالات من المغتربين.

وقال الناشط فارس ابو بارعة: السبت كان موعدي مع ابوعاصم في النيابة وذهب واليوم هو يوم الاحد يوم الموعد حق المنشد ابوجنات الذي قال يدخلوني بيت خالي الاحد جالس اتشاقص من الطاقة ومنتظر يجو من الطاقة او من الباب او يدقوا علينا او يقتحموا مدري كيف مخطط ابوجنات وتوجيهاته للعسكر..مازلت منتظر ..المهم مجهز نفسي ومستعد لأي لحظة وابشركم مخزن قات نهمي .

واضاف:من نوع القوة الخارقة وعرفت السر ليش ابوجنات وعمال العمل الانساني بيخزنوا نهمي وانا كنت اسير فوق الهمداني .. لحظة سمعت متر وقف جنب الطاقة اشوف هم عسكر ابو جنات.

واختتم:وندي له خيار ومقترح جديد لانسير النيابة ولا المحكمة ونبسط له الأمر وأنتم شهود واذا تراجعت فأنا حذاء من أحذية بن عاصم ويتم تنفيذه مباشرة وأقول:

طالما وأنت روجت لحساب وداد لفترة طويلة وأكدت للجميع أنها حقيقة ومضمونة و تعرفها والمتبرعين راجموا بفلوسهم للحساب بسبب ثقتهم فيك انت اما المنشد فهو خبر ثانوي فعليك أن تدي وداد وعمها والبيت واختها المعاقة وزوجها وامها المصابة بالسرطان ايضا بشكل قانوني مش تزوير وتلباج هنا وهناك وبعد ذلك يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاث دقائق والحكم سجن عشر سنوات ودفع ثلاثة مليون جبر الضرر ولو عجزت عن تسليمها اعرض طفلي للبيع بالمزاد العلني بالثلاثة مليون والاعتذار لك في صفحتي كل يوم خمس مرات حسب توقيت الصلوات طوال العشر سنوات في السجن واذا حصل يوم من الايام طوال الفترة واعتذرت اربع مرات ونسيت الخامسة اشهدوا أني ابيع طفلي الثاني بمليون ريال وادفعها مخالفة وغرامة مالية للمذكور.