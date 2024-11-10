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الكشف عن حقيقة تعرقل رحلات الخطوط الجوية اليمنية - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة تعرقل رحلات الخطوط الجوية اليمنية - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة تعرقل رحلات الخطوط الجوية اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشَّعبي بأن جميع رحلات الشركة تعمل بانتظام بحسب ماهو مقرر لها في جدول التشغيل 
وأن ما يتم تداوله من أخبار ومزاعم عبر بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا أخبار كاذبة وغير صحيحة ، ولا علاقة لموضوع التصاريح الممنوحة للشركة بأكذوبة التعليق من عدمه 
وأكد الشَّعبي بأن رحلات اليمنية المغادرة والواصلة تعمل بانتظام وبدرجة تشغيلية عالية ودقة بمواعيدها رغم كل الظروف التي تتعرض لها ابتداء من حجز أرصدتها ومن ثم عدد من طائرات أسطولها في صنعاء 
وأهاب الشعبي بوسائل الاعلام تحري الدقة في تناول مثل هذه الاخبار التي تثير القلق لدى المواطنين والمسافرين باختلاق معلومات لا أساس لها من الصحة والترويج لها 
وأكد الناطق الرسمي بأن الصفحة الخاصة بالشركة على الفيسبوك وكذلك موقعها الإلكتروني تم الإستيلاء عليها من قبل صنعاء وليس لإدارة الشركة أي سلطة عليها وكل ما يتم نشره من خلالها لايمثل الشركة ولا علاقة لها بما يبثه او ينشره ، خصوصاً وان الشركة لديها ناطق رسمي وهو من يعبر عن توجهها وخطة عملها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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