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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مدن اليمن - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مدن اليمن - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مدن اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:40 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق 10 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 32°- الصغرى 26°)
 
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 24°)
 
سيئون (العظمى 33° - الصغرى 18°)
 
عتق (العظمى 31° - الصغرى 18°)
 
الغيضة (العظمى 33° - الصغرى 23°)
 
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 08°)
 
تعز (العظمى 28° - الصغرى 15°)
 
الحديدة (العظمى 34° - الصغرى 28°)
 
ذمار (العظمى 22° - الصغرى 06°)
 
مأرب (العظمى 31° - الصغرى 18°)
 
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 10°)
 
المحويت (العظمى 26°- الصغرى 12°)
 
عمران (العظمى 26° - الصغرى 08°)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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