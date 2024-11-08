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عاجل:الإنتقالي يدين ويعزي القيادة السعودية عقب مقتل جنود بحضرموت - أخبار كلمتك

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عاجل:الإنتقالي يدين ويعزي القيادة السعودية عقب مقتل جنود بحضرموت - أخبار كلمتك

عاجل:الإنتقالي يدين ويعزي القيادة السعودية عقب مقتل جنود بحضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:51 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجهت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت تعزية للقيادة السعودية عقب مقتل جنود بمحافظة حضرموت 
وجاء في برقية العزاء والادانة:

بأسى وحزن بالغين، تتقدم الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت بأحر التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكاً وحكومةً وشعباً، ولعائلات الجنود الأبطال الذين استشهدوا إثر هذا الاعتداء الأثيم بداخل المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون. نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي هذا الصدد، تدين الهيئة التنفيذية المساعدة بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الغادر الذي استهدف جنوداً من القوات السعودية الشقيقة ضمن قوات الواجب  للتحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون.

إن هذه الحادثة المؤلمة تأتي نتيجة للسياسات العسكرية التي تُسخّر الوادي وأهله لخدمة أجندات لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وتؤكد الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت أن أمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت لن يتحقق إلا بتسليم الملف الامني والعسكري  لأبناء حضرموت أنفسهم، فهم الأجدر والأقدر على حماية أرضهم وتحقيق الأمن والسلام فيها.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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