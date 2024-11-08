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شاهد صورة الجندي الذي قام بقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك

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شاهد صورة الجندي الذي قام بقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك

شاهد صورة الجندي الذي قام بقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بحضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:18 مساءً - كلمتك: خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجندي العروصي الذي دخل مقر التحالف في سيئون اثناء اجتماع واطلق النار على ضباط سعوديين مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى من القوات السعودية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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