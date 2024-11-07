هذا ما يحدث الان في يافع - أخبار كلمتك

تتواصل الأعمال بنشاط في مشروع خط سوق السلام بمديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق.

يتم تنفيذ المشروع بوتيرة عالية بهدف إنجازه في أقرب وقت ممكن لتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل حركة التنقل التجاري، مما يساهم في معالجة الصعوبات التي يواجهها المواطنون في المنطقة.

وتعكس هذه المشاريع التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.