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هذا ما يحدث الان في يافع - أخبار كلمتك

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هذا ما يحدث الان في يافع - أخبار كلمتك

هذا ما يحدث الان في يافع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - كلمتك/خاص

تتواصل الأعمال بنشاط في مشروع خط سوق السلام بمديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق.

يتم تنفيذ المشروع بوتيرة عالية بهدف إنجازه في أقرب وقت ممكن لتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل حركة التنقل التجاري، مما يساهم في معالجة الصعوبات التي يواجهها المواطنون في المنطقة.

وتعكس هذه المشاريع التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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