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منتخبنا على صفيح ساخن في نهائيات كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

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منتخبنا على صفيح ساخن في نهائيات كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

منتخبنا على صفيح ساخن في نهائيات كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك/خاص

أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً عن وقوع منتخبنا الوطني للشباب في مجموعة قوية تضم كلاً من إندونيسيا، أوزبكستان، وإيران. ومن المتوقع أن تكون المنافسات في المجموعة حماسية وصعبة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة.

ويتيح نظام البطولة تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. كما سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها في تشيلي العام المقبل.

ويؤكد خبراء الكرة أن المجموعة تتطلب إعداداً مكثفاً وعملًا جادًا من المنتخب الوطني إذا أراد المنافسة والتأهل إلى الأدوار القادمة.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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