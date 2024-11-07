منتخبنا على صفيح ساخن في نهائيات كأس آسيا للشباب - أخبار كلمتك

أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً عن وقوع منتخبنا الوطني للشباب في مجموعة قوية تضم كلاً من إندونيسيا، أوزبكستان، وإيران. ومن المتوقع أن تكون المنافسات في المجموعة حماسية وصعبة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة.

ويتيح نظام البطولة تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. كما سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها في تشيلي العام المقبل.

ويؤكد خبراء الكرة أن المجموعة تتطلب إعداداً مكثفاً وعملًا جادًا من المنتخب الوطني إذا أراد المنافسة والتأهل إلى الأدوار القادمة.