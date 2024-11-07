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كارثة اقتصادية تضرب اليمن (مأساوي) - أخبار كلمتك

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كارثة اقتصادية تضرب اليمن (مأساوي) - أخبار كلمتك

كارثة اقتصادية تضرب اليمن (مأساوي) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك/خاص

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن العملة المحلية، الريال اليمني، واصلت تراجعها أمام الدولار الأمريكي خلال شهر أكتوبر 2024 في مناطق عدن، وذلك بعد فترة استقرار مؤقتة شهدها الشهر السابق في سبتمبر.

وذكرت المنظمة في "نشرة السوق والتجارة في اليمن" الصادرة مؤخرًا: "منذ مايو 2023، شهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تراجعًا ملحوظًا في قيمته، حيث انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية".

وأوضحت الفاو أن سبب هذا التراجع يعود إلى "نقص احتياطيات النقد الأجنبي الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة". وأشارت إلى أن الاستقرار النسبي في مناطق حكومة صنعاء يمكن أن يُعزى إلى إجراءات صارمة تُتخذ لضبط السوق، رغم نقص الدولار الأمريكي.

وأكد التقرير أن هذا التدهور في قيمة الريال أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق حكومة عدن، ما يُعزى "بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض قيمة العملة".

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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