اول تصريح لسكرتير المحافظ بشان ازمة الكهرباء في عدن - أخبار كلمتك

ادلى السكرتير الصحفي لمحافظ عدن محمد الجنيدي بتصريح حول تطورات انقطاعات الكهرباء في عدن.

وقال الجنيدي ان ازمة الكهرباء لايزال وضعها غير واضح .

واضاف بالقول :" لمن يسأل عن وضع الكهرباء،، لازال الوضع غير واضح ولم تتضح مدى استجابة السلطات العليا في مجلس القيادة الرئاسي او الحكومة،، لكن ينبغي الإشارة الى الجهود والمساعي التي يبذلها الاخ والزميل سالم الوليدي مدير كهرباء عدن ونتمنى له التوفيق.

هذه الجهود ولو أثمرت ستظل تحركات انقاذية اسعافية مؤقنة ان لم يتم تعزيزها بالتدخل من السلطات العليا والمركزية.

نأمل ان تتحمل وتضطلع السلطات العليا والمركزية وتلتزم بأداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه الناس خاصة في الظروف الحالية..

ختاما وفي سياق مرتبط نستوقف لحظة لنثمن تدخل محافظ العاصمة عدن الأستاذ احمد لملس الذي عمد الى وضع المعالجة لإشكالية المياه التي كادت ان تفاقم الوضع الانساني بالعاصمة عدن ..

