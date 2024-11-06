تمكنت قيادات يمنية من لعب دور كبير بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الامريكية.
ونجح العمدة امير غالب عمدة مدينة هامتراك وبلال الزهيري إمام الجامع الكبير بميشجن دور كبير بفوز ترامب بالرئاسة حيث رافقوه خلال الحملة الانتخابية وتمكنوا من اقناع الجالية اليمنية والاسلامية من التصويت لصالح ترامب.
حيث نسقوا لقاءات لترامب باليمنيين في امريكا وطمئنوهم بشان اوضاعهم ماجلعهم يصوتون لترامب.
الكشف عن قيادات يمنية لعبوا دور فعال في فوز ترامب برئاسة أمريكا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - كلمتك/خاص:
تمكنت قيادات يمنية من لعب دور كبير بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الامريكية.
تمكنت قيادات يمنية من لعب دور كبير بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الامريكية.
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