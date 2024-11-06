شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الاعلان عن رئيس جديد لأمريكا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاعلان عن رئيس جديد لأمريكا - أخبار كلمتك

الاعلان عن رئيس جديد لأمريكا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - كلمتك:

اعلن في الولايات المتحدة الامريكية فوز المرشح دونالد ترامب بمنصب رئيس امريكا عقب الانتخابات الرئاسية .

وهنأ رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، دونالد ترامب بوصفه "الرئيس المنتخب"، على الرغم من عدم الاعلان الرسمي عن فوزه في سباق البيت الأبيض.

وقال جونسون: "هناك أمل وصباح جديد في أمريكا! دونالد ترامب هو الآن رئيسنا المنتخب، الذي اختاره الشعب الأمريكي لمثل هذا الوقت".

وحتى الآن، تعد قناة فوكس نيوز هي الشبكة الوحيدة التي أعلنت فوز ترامب في السباق.

وفاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بولاية بنسلفانيا وهي ثالث ولاية متأرجحة تظهر نتائجها لمصلحة ترامب بعد فوزه بولايتي نورث كارولاينا وجورجيا، ما يجعله على بُعد مسافة قصيرة من البيت الأبيض.

وكانت ولاية بنسلفانيا دائما، بالنسبة لمرشحي الرئاسة هي الملكية الأكثر قيمة بين جميع الولايات المتأرجحة، ومن بين الولايات الأقرب بحسب استطلاعات الرأي.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق