الاعلان عن رئيس جديد لأمريكا - أخبار كلمتك

اعلن في الولايات المتحدة الامريكية فوز المرشح دونالد ترامب بمنصب رئيس امريكا عقب الانتخابات الرئاسية .

وهنأ رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، دونالد ترامب بوصفه "الرئيس المنتخب"، على الرغم من عدم الاعلان الرسمي عن فوزه في سباق البيت الأبيض.

وقال جونسون: "هناك أمل وصباح جديد في أمريكا! دونالد ترامب هو الآن رئيسنا المنتخب، الذي اختاره الشعب الأمريكي لمثل هذا الوقت".

وحتى الآن، تعد قناة فوكس نيوز هي الشبكة الوحيدة التي أعلنت فوز ترامب في السباق.

وفاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بولاية بنسلفانيا وهي ثالث ولاية متأرجحة تظهر نتائجها لمصلحة ترامب بعد فوزه بولايتي نورث كارولاينا وجورجيا، ما يجعله على بُعد مسافة قصيرة من البيت الأبيض.

وكانت ولاية بنسلفانيا دائما، بالنسبة لمرشحي الرئاسة هي الملكية الأكثر قيمة بين جميع الولايات المتأرجحة، ومن بين الولايات الأقرب بحسب استطلاعات الرأي.

