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حدوث امر خطير بصنعاء - أخبار كلمتك

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حدوث امر خطير بصنعاء - أخبار كلمتك

حدوث امر خطير بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - كلمتك/

روى السياسي المعروف احمد سيف حاشد تفاصيل مروعة عن سجون الحوثيين في صنعاء.

وقال حاشد ان ممارسات مرعبة تحدث للمعارضين السياسيين في هذه السجون.

واضاف بالقول:"‏من كواليس غرف التعذيب

‏(١)

‏مسلخ اسمه "الورشة"

‏في صنعاء وتحديدا في مقر "سجن" الأمن والمخابرات - الأمن السياسي سابقا- مكان يسمونه "الورشة"، يقع في الدور الثالث.. مكان مقسم إلى غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تنسى، حيث تظل عقدها وآثارها وندوبها محفورة في الوعي والذاكرة تعجز السنين الطوال محوها مهما تقادمت.

‏يسمونها" ورشة" ولكنها في حقيقتها مسلخ بشري مرعب.. سلاسل تشدك.. ترفعك إلى الأعلى.. يعلقوك.. يثبتونك بالطريقة التي يريدون أو يرغبون أن يرونك عليها.. يعلق بعضهم من أيديهم ساعات طويلة، وبعضهم يعلقون من ارجلهم، ثم ينزلونك منها وقد صرت عاثرا أو محمولا في بطانية.

‏في الورشة أيضا تشاهد وسائل تعذيب متنوعة وكراسي كهربائية، وكماشات نزع الأضافر، وكيبلات، وسياط، وأسياخ حديدية، وكلاب بوليسية وكل ما لا يخطر على بالك من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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