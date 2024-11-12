تغيب نادي رياضي عن لعب مباراته بالدوري الدرجة الثالثة اليمني المقامة الساعة ٦ صباحا بسبب نوم لاعبيه
واعلن حكم المباراة فوز نادي شباب مرخة - شبوة بسبب غياب لاعبي نادي الجيل الصاعد والمرجح بسبب نومهم كون المباراة الساعة السادسة صباحا
وبحضور الطاقم الفني والإداري لنادي مرخه اطلق الحكم صافرة المباراة وعقب ربع ساعة الفترة القانونية اطلق حكم المباراة صافرته معلناً فوز شباب مرخة واحتساب الثلاث النقاط لنادي شباب مرخة بعد غياب فريق الجيل الصاعد
فضيحة.. نادي بالدوري اليمني لم يحضر المباراة بسبب نوم اللاعبين - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:13 مساءً - كلمتك/خاص:
تغيب نادي رياضي عن لعب مباراته بالدوري الدرجة الثالثة اليمني المقامة الساعة ٦ صباحا بسبب نوم لاعبيه
تغيب نادي رياضي عن لعب مباراته بالدوري الدرجة الثالثة اليمني المقامة الساعة ٦ صباحا بسبب نوم لاعبيه
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