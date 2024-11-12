رئيس المنطقة الحرة يلتقي بالشركة الاستشارية الألمانية ( GFA) للخدمات الاستشارية - أخبار كلمتك

التقى رئيس هيئة المنطقة الحرة صباح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 12-11-2024م في المبنى الإداري والخدمي لهيئة المنطقة الحرة عدن بالفريق التابع للشركة الألمانية للخدمات الاستشارية ( GFA) والتي تم التعاقد معها من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي وذلك لوضع دراسة شاملة مع مخطط عام مستقبلي لوضع كافة المعالجات والحلول اللازمة لمدينة عدن فيما يخص المياه والصرف الصحي .

حيث قام الأخ / أ.حسن احمد الحيد رئيس هيئة المنطقة الحرة بالترحيب بالحاضرين مثمنا في ذات الوقت توجه منظمة الصليب الأحمر حول وضع معالجات والحلول الجذرية لمشكلة المياه والصرف الصحي التي تعاني منها محافظة عدن مشيرا الى تقديمه كافة أوجه الدعم لانجاح اعمال الفريق بغية الوصول الى دراسة شاملة ومخطط عام توجيهي يعكس مستقبل المحافظة في البنى التحية للمياه والصرف الصحي ولاسيما ان المحافظة تشهد توسع في عدد السكان في كافة مديريات المحافظة ، كما قام رئيس الفريق السيد / Keegen How – رئيس قطاع المياه والإسكان في منظمة الصليب الأحمر الدولي بإلقاء كلمة ترحيبية مشيرا الى ان هذا الفريق يعمل بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة في تقديم الحلول ولدراسات التشخصية للوضع الحالي وعمل المخططات لاستيعاب التوسعات المستقبلية لمحافظة عدن .

وفي الاجتماع تم الاستماع الى المختصين في المنطقة الحرة عدن وكذا أعضاء الفريق المرافق للشركة الألمانية الاستشارية ، حيث تم اطلاع الفريق بدور هيئة المنطقة الحرة وكذا رؤيتها العامة وقطاعاتها الاستثمارية في محافظة عدن وكذا مميزات قانونها الاستثماري في مختلف الأنشطة الاستثمارية في مجالات المشاريع الخاصة وكذا في مجالات البنى التحتية .

وفي ختام الاجتماع سلمت هيئة المنطقة الحرة للفريق الألماني عدد من الخرائط التوضيحية للتصورات المدروسة حول احواض الترسيب وكذا المواقع المقترحة لاستيعاب منسوب المياه المتزايد والتخفيف عن الاحمال المتزايدة في الاحواض الحالية ، وكذا تم تزويدهم بأهم الفرص الاستثمارية في اطار المنطقة الحرة ، حيث ابدا الفريق الاستشاري ارتياحهم البالغ من هذه الزيارة التي أوضحت لهم كثير من الجوانب القانونية والفنية حول نشاط وقطاعات المنطقة الحرة الاستثمارية وقانونية عملها الاستثماري ، حيث أشار السيد / Wolfgang Hutzen – مدير المشروع – ان مدينة عدن شبيهة من حيث التقسيم الجغرافي والبيئي لمدينة بريمين وهامبورغ الألمانية والتي حاليا من اهم واكبر المدن الاقتصادية في المانيا ، كما استمع الحاضرون الى التساؤلات المقدمة من الأخ / Scharfe Christopher – قائد الفريق الاستشاري -حول الدراسات السابقة والمعدة من قبل الشركات الاستشارية السابقة حول وضع المياه والصرف الصحي في محافظة عدن والتي تم توضيحها من قبل المختصين في هيئة المنطقة الحرة عدن .

وفي ختام الاجتماع ، تم الاتفاق على تعزيز العمل المشترك بين هيئة المنطقة والفريق الاستشاري الألماني لما من شانه تعزيز بنية المياه والصرف الصحي في محافظة عدن وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لانجاح عمل هذا الفريق .

حضر الاجتماع الدكتور صالح المدحجي مدير عام المشاريع بالمنطقة الحرة م. ايمان عبدالهادي مدير عام الإدارة الهندسية في المنطقة الحرة والاخت/ م.اروى حمادي – المنسق العام - والاخ / ناصر الشدادي – مستشار رئيس هيئة المنطقة الحرة للمياه والصرف الصحي والاخ / شوقي غازي – مدير عام الشئون القانونية والاخ / م.احمد عبدالواحد مديرعام مكتب رئيس المنطقة الحرة والاخ / سالم الفراص مديرعام التسويق والترويج و الأخت/ ريام المرفدي نائب مديرعام الترويج والتسويق في المنطقة الحرة عدن والاخت م. لميس مثنى المهندسه الفنية والاخ اياد الصميدي مسؤول العلاقات العامة .