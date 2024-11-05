توقعات بهطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 4 / 11 )

التاريخ : 05/11/2024 الوقت : 11:00:00

الحالة الجوية :

أمطار متفرقة

ضباب

أجواء باردة نسبيا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ومرتفعات وسهل تهامة).

- هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من محافظات (صنعاء، ذمار، الضالع، لحج، أبين وشبوة) وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.

- تشكل الضباب والشابورة المائية على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة).

- أجواء بارده نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع).

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:

- المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

- سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أوالضباب والسحب المنخفضة.

- المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبيا.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد