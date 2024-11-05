توقعات بهطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 4 / 11 )
التاريخ : 05/11/2024 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية :
أمطار متفرقة
ضباب
أجواء باردة نسبيا
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ومرتفعات وسهل تهامة).
- هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من محافظات (صنعاء، ذمار، الضالع، لحج، أبين وشبوة) وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.
- تشكل الضباب والشابورة المائية على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة).
- أجواء بارده نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع).
ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
- سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أوالضباب والسحب المنخفضة.
- المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبيا.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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