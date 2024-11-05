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توقعات بهطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على هذه المدن - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار متفرقة وضباب كثيف على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:02 مساءً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم  ( 4 / 11 )
التاريخ : 05/11/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : 
أمطار متفرقة
ضباب
أجواء باردة نسبيا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ومرتفعات وسهل تهامة).
- هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من  محافظات (صنعاء، ذمار، الضالع، لحج، أبين وشبوة) وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.
- تشكل الضباب والشابورة المائية على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة).
- أجواء بارده نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع).

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
- سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أوالضباب والسحب المنخفضة.
- المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المناطق آلانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبيا.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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