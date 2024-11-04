بيان ناري من الشيخ زكريا اليافعي لتوضيح الحقائق حول اتهامات السعدي لرجل الأعمال القطيبي - أخبار كلمتك



نفى الشيخ زكريا بن علي اليافعي، المشرف على دار الحديث السلفية في لبعوس يافع، الاتهامات التي وجهها إليه المدعو غسان السعدي حول توجيه تهم كيدية إلى رجل الأعمال المعروف الشيخ سمير القطيبي.

وفي تسجيل صوتي تم نشره في مجموعة رسمية خاصة به وتداوله العديد من النشطاء، قال الشيخ زكريا اليافعي:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد كثرت التساؤلات والأسئلة من معارفي بخصوص ما ينشره غسان السعدي عني، مدعيًا أنني قلت كذا وفعلت كذا أو أنني شاهد على قضية معينة.

أولًا: غسان السعدي لا أعرفه، ولا توجد بيني وبينه أي صلة لا من قريب ولا من بعيد.

ثانيًا: ما نسبه إليّ حول الشيخ سمير القطيبي، زاعمًا أنه يعمل مع قطر تحت إشراف المخابرات القطرية، هو افتراء وكذب. غسان السعدي قولني ما لم أقل، وتسجيلاتي الصوتية منشورة ويستمع إليها الجميع. أما بخصوص الشيخ سمير القطيبي، فماذا يمكن أن يُقال عنه؟ فمن أراد أن يتكلم فيه إنما يطعن في نفسه، لأن سمير رجل معروف بفضله وأعماله الخيرية، وهو تاجر مشهور بين الناس بصدقه وأمانته وديانته فيما نحسبه والله حسيبه.

وتابع الشيخ زكريا: لا صحة لما يدعيه غسان السعدي، وليس بيني وبين الشيخ سمير أي خلاف؛ فنحن إخوة وأحبة قبل أن نكون أصهار. وسمير القطيبي أصلاً فاعل خير يتعاون، وما نعلم عن سمير نصرة لطائفة أو لحزب أو ميوله لحزب حاشا لله، نسأل الله أن يوفقنا وإياه ويسددنا وإياه ويحفظنا وإياه والحمدلله رب العالمين.