تفاصيل جديدة لاقدام شخص على قتل شقيقه لهذا السبب - أخبار كلمتك

أعلنت شرطة محافظة الضالع عن ضبط متهم بقتل شقيقه في إحدى مناطق المحافظة.

وقال مركز الإعلام الأمني، إن "السلطات الأمنية بالمحافظة تلقّت بلاغًا بشأن مقتل م، م، ط، س، 45 عامًا، يسكن منطقة المروي، حيث تعرض لعدة طلقات نارية في منطقة الصدر، أطلقها عليه شقيقه.

وأفاد المركز، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين.

وأكد المركز، أن السلطات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على الجاني، وتحويله إلى مركز الاحتجاز؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.

