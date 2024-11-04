اول تعليق ايراني على تحشيد قوات الحوثيين في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

علقت وسائل إعلام إيرانية على الترتيبات العسكرية التي تجريها جماعة الحوثي في الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، اليوم، أن تحشيد الحوثيين في الحديدة يأتي بذريعة مواجهة أي تصعيد ضدهم مدعوم من واشنطن، بعد أيام من دفعهم تعزيزات مسلحة إلى المدينة وتنفيذ مناورة متعددة.

ونقلت الوكالة عن مصادر حوثية، أن الجماعة استكملت ترتيباتها في الحديدة، تحسبا لأي تصعيد محتمل من قبل القوات المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية».

وأفادت أن الحوثيين تلقوا معلومات عن «استعدادات في الساحل الغربي ومحور جيزان قامت بها تلك القوات خلال الساعات الماضية، إلى جانب استقدام تعزيزات عسكرية من محافظة لحج»