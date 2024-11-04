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اول تعليق ايراني على تحشيد قوات الحوثيين في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

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اول تعليق ايراني على تحشيد قوات الحوثيين في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

اول تعليق ايراني على تحشيد قوات الحوثيين في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:44 صباحاً - كلمتك:

علقت وسائل إعلام إيرانية على الترتيبات العسكرية التي تجريها جماعة الحوثي في الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، اليوم، أن تحشيد الحوثيين في الحديدة يأتي بذريعة مواجهة أي تصعيد ضدهم مدعوم من واشنطن، بعد أيام من دفعهم تعزيزات مسلحة إلى المدينة وتنفيذ مناورة متعددة.

ونقلت الوكالة عن مصادر حوثية، أن الجماعة استكملت ترتيباتها في الحديدة، تحسبا لأي تصعيد محتمل من قبل القوات المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية».

وأفادت أن الحوثيين تلقوا معلومات عن «استعدادات في الساحل الغربي ومحور جيزان قامت بها تلك القوات خلال الساعات الماضية، إلى جانب استقدام تعزيزات عسكرية من محافظة لحج»

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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