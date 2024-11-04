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مجلس الجامعة الألمانية الدولية - عدن يعقد اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

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مجلس الجامعة الألمانية الدولية - عدن يعقد اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

مجلس الجامعة الألمانية الدولية - عدن يعقد اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

عقد مجلس الجامعة الألمانية الدولية - عدن اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر ٢٠٢٤ م صباح السبت الموافق ٢/١١/٢٠٢٤ م برئاسة أ.د. عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة لمناقشة عدد من القضايا الأكاديمية والتعليمية.

وناقش اجتماع الجامعة  جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز  العملية التعليمية وآلية العمل في الجامعة.  ومشروع نظام الدراسات الثنائية، كما تم التطرق إلى عدة قضايا طلابية و استكمال مراجعة ما تبقى من اللوائح الجامعية و الخطة التسويقية للجامعة.

وأسفرت المناقشات بالتوافق على  جملة من القرارات التي من شأنها  أن تحسن آلية العمل في الجامعة الألمانية الدولية عدن.
وفي ختام الاجتماع ثمن أ.د عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة جهود الجميع التي وصفها بالمتميزة لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود  في متابعة سير العمل وتطوير جودته.
حضر الاجتماع 
د. أنيس عبدالله شعفل نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب / عميد كلية الهندسة والحاسبات 
أ. ندى أحمد حسين باشعيب قائم بأعمال أمين عام الكلية
د. عادل نصر النمري مسجل عام الجامعة
د. رجاء أحمد علي مسعد عميد كلية الطب والعلوم الصحية التطبيقية 
د. عبير جميل ثابت عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية 
د. نبيل السميطي مدير مركز اللغات والتعلم المستمر 
د. صالح يوسف ناصر مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي و محسن العيسائي مختص الكنترول.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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