مجلس الجامعة الألمانية الدولية - عدن يعقد اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

عقد مجلس الجامعة الألمانية الدولية - عدن اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر ٢٠٢٤ م صباح السبت الموافق ٢/١١/٢٠٢٤ م برئاسة أ.د. عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة لمناقشة عدد من القضايا الأكاديمية والتعليمية.

وناقش اجتماع الجامعة جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز العملية التعليمية وآلية العمل في الجامعة. ومشروع نظام الدراسات الثنائية، كما تم التطرق إلى عدة قضايا طلابية و استكمال مراجعة ما تبقى من اللوائح الجامعية و الخطة التسويقية للجامعة.

وأسفرت المناقشات بالتوافق على جملة من القرارات التي من شأنها أن تحسن آلية العمل في الجامعة الألمانية الدولية عدن.

وفي ختام الاجتماع ثمن أ.د عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة جهود الجميع التي وصفها بالمتميزة لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود في متابعة سير العمل وتطوير جودته.

حضر الاجتماع

د. أنيس عبدالله شعفل نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب / عميد كلية الهندسة والحاسبات

أ. ندى أحمد حسين باشعيب قائم بأعمال أمين عام الكلية

د. عادل نصر النمري مسجل عام الجامعة

د. رجاء أحمد علي مسعد عميد كلية الطب والعلوم الصحية التطبيقية

د. عبير جميل ثابت عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية

د. نبيل السميطي مدير مركز اللغات والتعلم المستمر

د. صالح يوسف ناصر مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي و محسن العيسائي مختص الكنترول.