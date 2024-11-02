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الكشف عن شخصية بارزة تستعد للاطاحة بالشيخ احمد العيسي - أخبار كلمتك

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الكشف عن شخصية بارزة تستعد للاطاحة بالشيخ احمد العيسي - أخبار كلمتك

الكشف عن شخصية بارزة تستعد للاطاحة بالشيخ احمد العيسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - كلمتك/خاص:

يسود اجماع شعبي كبير على ترشيح رجل الاعمال هاني الصيادي رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم
واطلق ناشطون حملة واسعة لتعيين هاني الصيادي رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم خلفا للشيخ احمد العيسي في الانتخابات المزمع اقامتها.
ويترقب الشارع اليمني نتائج الانتخابات القادمة وسط توقعات بنجاح الصيادي 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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