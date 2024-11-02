يسود اجماع شعبي كبير على ترشيح رجل الاعمال هاني الصيادي رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم
واطلق ناشطون حملة واسعة لتعيين هاني الصيادي رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم خلفا للشيخ احمد العيسي في الانتخابات المزمع اقامتها.
ويترقب الشارع اليمني نتائج الانتخابات القادمة وسط توقعات بنجاح الصيادي
الكشف عن شخصية بارزة تستعد للاطاحة بالشيخ احمد العيسي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - كلمتك/خاص:
يسود اجماع شعبي كبير على ترشيح رجل الاعمال هاني الصيادي رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم
يسود اجماع شعبي كبير على ترشيح رجل الاعمال هاني الصيادي رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم
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