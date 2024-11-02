قائد قوة علي بن ابي طالب يزور اللواء الثالث عاصفة ويشهد تخرج عدد من الدورات العسكرية ويقوم بافتتاح وحدة طبية اللواء. - أخبار كلمتك

زار قائد قوة مجموعة لواء علي بن أبي طالب التاسع التابع للتحالف دعم للشرعية في اليمن اللواء الركن "محمد بن سميحان الطويلعي" اليوم مركز تدريب اللواء الثالث عاصفة في جبهة الملاحيط محافظة صعدة.

وخلال الزيارة، التي كان في استقباله قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء الركن "محمد بن عبدالله العجابي"، وقادة واركان وضباط اللواء، اطّلع قائد قوة مجموة لواء علي بن الي طالب على سير عملية التدريب والتاهيل ومستوى تنفيذ الخطط العملياتية والتدريبية والمعنوية لمختلف لافراد وطباط اللواء كما قام بافتتاح الوحدة الطبية للواء.

وشهد الطويلعي تخرج عدد من الدورات العسكرية في اللواء الثالث عاصفة وقال حرصت اليوم لحضور هذا التخرج لما للتدريب من اهمية بالغة حيث وهو مطلب اساسي وركيزة اساسية لاي وحدة عسكرية، مضيفا بان نجاح اي وحدة عسكرية هو بنجاح التدريب.

وثمن الطويلعي الجهود المبذولة التي يقوم بها اللواء الثالث عاصفة بقيادة اللواء الركن محمد العجابي في تطوير وتدريب منتسبي اللواء .

وأشاد بالجهود المبذولة والانجازات الملموسة التي تقدمها قيادة للواء في جوانب التأهيل والتدريب والاعداد القتالي والمعرفي الذي يعتبر ركيزة بناء الجيش وتطوير قدراته.. مشددا على أهمية التدريب والتاهيل.

من جانبه رحب قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء الركن محمد العجابي بقائد قوة مجموعة لواء علي بن ابي طالب والوفد المرافق له مثمناً دورهم الاخوي في دعم اللواء والقوات المسلحة اليمنية ودورهم البطولي في مواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية .

وعبر العجابي عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تاتي الى مواقع وميادين التدريب والتهيل والشرف والبطولة في جبهات القتال لتفقد جاهزية ابطال اللواء مؤكدا الجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وجدد العجابي العهد لقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان باننا وكل منتسبي اللواء رهن إشارة الوطن والذي قدمنا له ارواحنا من اليوم الاول لمعركتنا العادلة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية وعلى درب من سبقونا من الشهداء الميامين سائرون .

وقدم العجابي الشكر التقدير والعرفان لقيادة المملكة العربية السعودية حكومتاً وشعباً ممثلة بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الدفاع الامير خالد بن سلمان حفظهم الله على كافة الجهود المبذولة في دعم اللواء الثالث عاصفة والقوات المسلحة اليمنية.