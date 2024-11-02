مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قائد قوة علي بن ابي طالب يزور اللواء الثالث عاصفة ويشهد تخرج عدد من الدورات العسكرية ويقوم بافتتاح وحدة طبية اللواء. - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قائد قوة علي بن ابي طالب يزور اللواء الثالث عاصفة ويشهد تخرج عدد من الدورات العسكرية ويقوم بافتتاح وحدة طبية اللواء. - أخبار كلمتك

قائد قوة علي بن ابي طالب يزور اللواء الثالث عاصفة ويشهد تخرج عدد من الدورات العسكرية ويقوم بافتتاح وحدة طبية اللواء. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - كلمتك: خاص

 

زار قائد قوة مجموعة لواء علي بن أبي طالب التاسع التابع للتحالف دعم للشرعية في اليمن اللواء الركن "محمد بن سميحان الطويلعي" اليوم  مركز تدريب اللواء الثالث عاصفة في جبهة الملاحيط محافظة صعدة.

وخلال الزيارة، التي كان في استقباله قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء الركن "محمد بن عبدالله العجابي"، وقادة واركان وضباط اللواء، اطّلع قائد قوة مجموة لواء علي بن الي طالب على سير عملية التدريب والتاهيل ومستوى تنفيذ الخطط العملياتية والتدريبية والمعنوية لمختلف لافراد وطباط اللواء كما قام بافتتاح الوحدة الطبية للواء.

وشهد الطويلعي تخرج عدد من الدورات العسكرية في اللواء الثالث عاصفة وقال حرصت اليوم لحضور هذا التخرج لما للتدريب من اهمية بالغة حيث وهو مطلب اساسي وركيزة اساسية لاي وحدة عسكرية، مضيفا بان نجاح اي وحدة عسكرية هو بنجاح التدريب.

وثمن الطويلعي الجهود المبذولة التي يقوم بها اللواء الثالث عاصفة بقيادة اللواء الركن محمد العجابي في تطوير وتدريب منتسبي اللواء .

وأشاد بالجهود المبذولة والانجازات الملموسة التي تقدمها قيادة للواء في جوانب التأهيل والتدريب والاعداد القتالي والمعرفي الذي يعتبر ركيزة بناء الجيش وتطوير قدراته.. مشددا على أهمية التدريب والتاهيل.

من جانبه رحب قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء الركن محمد العجابي بقائد قوة مجموعة لواء علي بن ابي طالب والوفد المرافق له مثمناً دورهم الاخوي في دعم اللواء والقوات المسلحة اليمنية ودورهم البطولي في مواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية   .

وعبر العجابي عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تاتي الى مواقع وميادين التدريب والتهيل والشرف والبطولة في جبهات القتال لتفقد جاهزية ابطال اللواء مؤكدا الجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وجدد العجابي العهد لقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان باننا وكل منتسبي اللواء رهن إشارة الوطن والذي قدمنا له ارواحنا من اليوم الاول لمعركتنا العادلة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية وعلى درب من سبقونا من الشهداء الميامين سائرون .

وقدم العجابي الشكر التقدير والعرفان لقيادة المملكة العربية السعودية حكومتاً وشعباً ممثلة بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الدفاع الامير خالد بن سلمان حفظهم الله على كافة الجهود المبذولة في دعم اللواء الثالث عاصفة والقوات المسلحة اليمنية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق