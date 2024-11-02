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صحفي بارز يتحدث عن تدشين مشروع ضخم في عدن لاول مرة بتاريخ المدينة - أخبار كلمتك

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صحفي بارز يتحدث عن تدشين مشروع ضخم في عدن لاول مرة بتاريخ المدينة - أخبار كلمتك

صحفي بارز يتحدث عن تدشين مشروع ضخم في عدن لاول مرة بتاريخ المدينة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:في عدن ، وخلال عامين الى ثلاثة اعوام سيكون لدينا ولأول مرة ، حديقة بها :

صالة تزلج مغلقة
مدينة ثلجية
نافورة موسيقية راقصة
صالة مسابح
ملاعب رياضية
بحيرة صناعية
مطاعم
متاهة ألعاب برية
العاب ملاهي حديثة ميكانيكية وهوائية وكهربائية والكترونية
بيت الرعب
مشتل
العاب اطفال مجانية
مسطحات خضراء

الجهة المستثمرة هي : شركة البيرق للاستثمار العقاري.
واضاف:منذ ستة أشهر حدثني الشيخ عبدالله الحداد عن مشروعه الكبير هذا ، لم انشر عنه حينها ، قلت لو لم يتحقق المشروع باتشتغلوني كما اشتغلتم صديقي الطيب نايف ابو الزعيم الحدي حين تحدث عن مشروع مصنع الزبادي.
واختتم:وللأمانة لم أكن متفائلا حين تحدثت مع الشيخ الحداد ذات مساء التقينا فيه في البيرق مول ، قلت له هناك نقطة غاية في الصعوبة ، هذه الحديقة تحت سيطرة عسكرية ويستحيل يخرجوا منها ، قال لي : لدينا مشروع استثماري كبير وطموح وسنسعى لاقناع السلطات
اليوم طالما تم اخراج الجنود منها وتدشين تحويلها الى مشروع استثماري فالخطوة الاهم بدأت.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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