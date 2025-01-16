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تعرف على سعر السكر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر السكر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:15 مساءً - سعر السكر، شهدت أسعار السكر استقرارا ملحوظا اليوم الخميس 16 يناير 2025، ويعد  السكر من السلع الأساسية في أي بيت مصري، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

أسعار السكر اليوم الخميس  

وتراوح  سعر السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق  من 32 إلى 35 جنيها للكيلو.

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سعر السكر التمويني 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

 

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

 موسم قصب السكر 

 وبدأ موسم توريد قصب السكر، مطلع الشهر  الحالى، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

السكر
السكر

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025 

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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