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رابطة السيارات تكشف عن المستفيدين من قرار الجمارك الجديد - أخبار كلمتك

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رابطة السيارات تكشف عن المستفيدين من قرار الجمارك الجديد - أخبار كلمتك

رابطة السيارات تكشف عن المستفيدين من قرار الجمارك الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:40 مساءً - قال المستشار اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ان هناك تعديل في البند الجمركي بشان السيارات المتكدسة في المواني، بعد يوم ٢٥ يونيو، التي تم استيرادها بغرض الاستخدام الشخصي، ولم تستوفي القواعد الجمركي المتبعة.

 

وأكد ابو المجد،  أن جميع السيارات، التي دخلت من خلال المواني قبل يوم ٢٧ يوليو ٢٠٢٤، هي السيارات الوحيدة التي يتم استثناءها من ذلك القرار.

واضاف، أن أهم الشروط، من أجل استثناء تلك السيارات، هي تقديم صورة تحويل يفيد بسداد رسوم السياراة، عند البنوك المصرية قبل فترة ٢٥ يونيو  ٢٠٢٤، والشرط التاني هو مراجعة البيانات والسويفت كود ومطابقتها مع الفاتورة المبدائية

وأشار، رئيس رابطة تجار السيارات، إلي أن من أهم الشروط هو كتابه مستورد السيارة، تعهد بصحة المستندات المرتبطة بالفاتورة

أما الشرط الأخير هو تحصيل غرامة طبقًا للمادة ٧٢ من قانون الجمارك قانون ٢٠٠٧ لسنة ٢٠٢٠

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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