السوق المصري يستقبل أولى السيارات البيك اب إماراتية الصنع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:45 مساءً - تتابع الحكومة المصرية ملفات الصناعة المصرية خاصة توطين صناعة السيارات بالسوق المصري، وظهر ذلك من خلال إطلاق أول بيك أب ثنائي المقصورة إماراتي الصنع “ساند ستورم” في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة.



مواصفات محرك سيارات لبيك أب S2

تتواجد مصانع الشركة في مجمع دبي للاستثمار في دبي، واستوحت شعارها من غزال الريم العربي الذي يجسد الهوية الإماراتية، ويرمز لإمكانيات سيارات الشركة التي تتمتع بالرشاقة في التصميم والقوة في الأداء. ,تتمتع سيارة s24 بمحرك قوي بسعة 2.4 لتر وعزم دوران 134 حصان وتتسع لـ 5 مقاعد وحمولة تصل إلى 1,000 كيلوجرام.

مواصفات سيارات ساند ستورم S24 تحمل دفع رباعي وثنائي

وتجمع سيارات ساند ستورم S24 بين الأناقة، التكنولوجيا المتطورة، وقوة التحمل. وهي مزودة بنظامي الدفع الرباعي 4×4 والدفع الثنائي 4×2 لتوفر أداءً مثاليًّا.



تصميم قوي ومقصورة رحبة في ساند ستورم S24

وتتميز بتصميم خارجي جريء يوحي بالقوة ومقصورة رحبة توفر الراحة القصوى، مع نظام تعليق متطور يضمن تجربة قيادة مثالية على جميع التضاريس.

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