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السوق المصري يستقبل أولى السيارات البيك اب إماراتية الصنع - أخبار كلمتك

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السوق المصري يستقبل أولى السيارات البيك اب إماراتية الصنع - أخبار كلمتك

السوق المصري يستقبل أولى السيارات البيك اب إماراتية الصنع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:45 مساءً - تتابع الحكومة المصرية ملفات الصناعة المصرية خاصة توطين صناعة السيارات بالسوق المصري، وظهر ذلك من خلال  إطلاق أول بيك أب ثنائي المقصورة إماراتي الصنع “ساند ستورم” في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة.
 

مواصفات محرك سيارات  لبيك أب S2

تتواجد مصانع الشركة في مجمع دبي للاستثمار في دبي، واستوحت شعارها من غزال الريم العربي الذي يجسد الهوية الإماراتية، ويرمز لإمكانيات سيارات الشركة التي تتمتع بالرشاقة في التصميم والقوة في الأداء. ,تتمتع سيارة s24 بمحرك قوي بسعة 2.4 لتر وعزم دوران 134 حصان وتتسع لـ 5 مقاعد وحمولة تصل إلى 1,000 كيلوجرام.

 

مواصفات سيارات ساند ستورم S24 تحمل دفع رباعي وثنائي

وتجمع  سيارات ساند ستورم S24   بين الأناقة، التكنولوجيا المتطورة، وقوة التحمل. وهي مزودة بنظامي الدفع الرباعي 4×4 والدفع الثنائي 4×2 لتوفر أداءً مثاليًّا. 


تصميم قوي ومقصورة رحبة في ساند ستورم S24

وتتميز بتصميم خارجي جريء يوحي بالقوة ومقصورة رحبة توفر الراحة القصوى، مع نظام تعليق متطور يضمن تجربة قيادة مثالية على جميع التضاريس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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