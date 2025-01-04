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شعبة الاتصالات تكشف عن حالة وحيدة للإعفاء من جمارك الهواتف المحمولة - أخبار كلمتك

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شعبة الاتصالات تكشف عن حالة وحيدة للإعفاء من جمارك الهواتف المحمولة - أخبار كلمتك

شعبة الاتصالات تكشف عن حالة وحيدة للإعفاء من جمارك الهواتف المحمولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:00 مساءً - كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن حالة وحيدة للإعفاء من رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

 

من يتحمل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "المستهلك هو من يتحمل بمفرده كامل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج".

 

الإعفاء من رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة

وأكد أن  المواطن سيتوجه لمسئول الجمارك ويثبت أن الهاتف المحمول الذي يحمله شخصي ولن يدفع عليه أي رسوم جمركية، وفي حال لم يثبته مع مأمور الجمارك ستصل إليه رسالة خلال 90 يوما بأن هناك رسوم جمركية مقررة على الهاتف.

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

 

جمارك الهاتف المحمول

وأضاف: في حال شراء الهاتف المحمول من تاجر داخل مصر عليه التحقق من عدم وجود رسوم جمركية من خلال تطبيق "تليفوني" عبر إدخال الرقم السري للهاتف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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