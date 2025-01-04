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سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2025/1/4 - أخبار كلمتك

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سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2025/1/4 - أخبار كلمتك

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2025/1/4 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:00 مساءً - ننشر سعر الذهب في عمان بالجرام خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.


وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني وما يقابلها بالدولار الأمريكى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بـ32 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 29 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر الذهب عيار 21  نحو  28 ريالا عمانيا.
 

سعر الذهب في عمان


وسجل سعر الذهب عيار 18  نحو 24 ريالا عمانيا.

العوامل المئثرة فى أسعار الذهب

 

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذى ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

 

أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شانها هى الاخرى تحريك أسعار الذهب.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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