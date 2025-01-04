بسبب الخصومات الضريبية السيارات الكهربائية الصينية تتنافس مع قواعد التصنيع في جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:20 مساءً - أكد اتحاد السيارات في جنوب إفريقيا أن الإعفاءات الضريبية التي اعتمدتها جوهانسبرج مؤخرًا لإنتاج السيارات الكهربائية قد أثارت بالفعل اهتمام ثلاث شركات صينية لتصنيع سيارات كهربائية للاستثمار في سيارات الطاقة الجديدة في الدولة الإفريقية.

وأوضح بيان للاتحاد أن ثلاث شركات لصناعة السيارات في الصين وقعت بالفعل اتفاقيات مع مجلس أعمال السيارات في جنوب إفريقيا، منوها الى تمتع جنوب أفريقيا الآن بخصم ضريبي يصل إلى 150% على الاستثمار في إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين.



السيارات الكهربائية الصينية



ولفت البيان، إلى تنافس السيارات الكهربائية الصينية بالفعل مع قواعد التصنيع في جنوب إفريقيا للشركات العالمية العملاقة مثل تويوتا وفولكس فاجن إيه جي.

وذكر البيان أنه على الرغم من خطط الإعفاءات الضريبية الضخمة –أشهر من العمل– لم تعلن أي شركة تصنيع غربية حتى الآن عن استثمارات جديدة في السيارات الكهربائية أو غيرها من المركبات عديمة الانبعاثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.