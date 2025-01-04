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أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم السبت 4 - 1- 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم السبت 4 - 1- 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم السبت 4 - 1- 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:00 مساءً - استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 4- 1- 2024.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 318 ريالا 

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 278 ريالا 

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 238 ريالا 

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2227 ريالا 

مجلس الذهب العالمي 2025 

توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ وتيرة نمو أسعار الذهب في عام 2025 بعد تحقيقه لمستويات قياسية في العام الحالي.

اسعار الذهب فى السعودية

وأوضح المجلس في تقرير له أن الحروب التجارية المحتملة في ولاية الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد رامب" الثانية، والتمهل في خفض معدلات الفائدة سيضر بالطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين.

خفض أسعار الفائدة

 ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.

أسعار الذهب فى العام الماضى

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال التداولات، الجمعة، بفضل ضعف الدولار الأمريكي، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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