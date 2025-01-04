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تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك - أخبار كلمتك

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تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك - أخبار كلمتك

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:20 مساءً - قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أي إعفاء جمركي سيكون على الهواتف المحمولة وليس الشريحة الخاصة بشركة الاتصالات.

 

إعفاء الهاتف المحمول من الجمارك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: اذا تبين من خلال تطبيق “تليفوني”: طالما تم اعفاء الهاتف المحمول من الجمارك سيتم إعفاء الشريحتين أيضا من أي رسوم.


حالة واحدة لإعفاء الهاتف المحمول من الرسوم الجمركية

وأكد:"أي تليفون تم استعماله قبل  يناير2025 سيتم اعفاؤه من الجمارك، أما أي تليفون تم استعماله بعد 1 يناير 2025 سيتم تطبيق عليه الرسوم الجمركية".


وتابع:"لا تطبيق لأثر رجعي طالما أن الهاتف المحمول تم استعماله قبل 1 يناير 2025".

 

حقيقة ارتفاع اسعار كروت الشحن


وأكد:"اسعار كروت الشحن لم تزد وكارت 100 لا يزال بـ 100 ويعطي رصيد شحن بـ70 جنيها، وكروت فكة التي تعطي دقائق وإنترنت وباقات هي من ارتفعت أسعارها".


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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