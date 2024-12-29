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غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

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غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - قال عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة:"إن وزارة السياحة انحازت تمامًا في حصة الحج للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن 85% من عدد التأشيرات المتاحة للحج السياحي كانت للمستوي الاقتصادي والحج البري.

عدد تأشيرات الحج السياحي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"تأشيرات الحج السياحي المستوى الاقتصادي وصلت الي 17 ألف تأشيرة و7500 تأشيرة للحج السياحي البري وهم الأقل أسعارًا، أما الحج السياحي 5 نجوم حوالي 6300 تأشيرة، وباقات الحج المميز حوالي 5000 تأشيرة للمواطن القادر".

حج الـ 5 نجوم

ولفت إلي أن هناك 1200 شركة في مصر شاركت في الحج السياحي الموسم الحالي، ومن ينظم حج الـ5 نجوم حوالي 260 شركة فقط.

تأشيرات الحج الرسمية 

وأوضح أن "أي مواطن سيحصل على تاشيرة حج رسمية من الدولة سيكون له مكان في عرفات ومنى والأتوبيس، وبالتالي لابد من دفع كامل التكاليف على برنامج نسك التابع لوزارة الحج السعودية"، مؤكدًا أن أي مواطن سيلجأ لسمسار أو مكتب غير مرخص وليس شركة سياحة أو سافر بتأشيرة زيارة أو سياحة أو زيارة عائلية أو تجارية سيكون أمام مشكلة كبيرة في اداء فريضة الحج  

رسالة للمواطنين بشأن موسم الحج

واختتم:"نهيب بكل المواطنين متسافرش الحج تحت أي ظرف من الظروف إلا لما يبقى معاك تأشيرة حج رسمية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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