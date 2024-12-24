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الرئيسية مال واقتصاد

رئيس شعبة المحمول: قرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة المحمول: قرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف - أخبار كلمتك

رئيس شعبة المحمول: قرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المنوط بتحديد موعد تطبيق المنظومة الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة الذكية".

 

دفع جمارك الهواتف المحمولة المستوردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "أي تليفون بيجي من الخارج لازم صاحبه يروح لمأمور الجمرك لدفع الجمارك علشان يتم تفعيل التليفون وعدم وقفه".

 

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

وأكد، أن قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج حال عدم دفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى رفع الأسعار بالأسواق، موضحًا أن سوق الهواتف المحمولة به كميات كبيرة من التليفونات المهربة من الخارج.
 

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية لسرعة التواصل مع المستهلكين


خطابات القومي لتنظيم الاتصالات

وأشار: "أرسلت 3 خطابات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفسار عن موعد تطبيق المنظومة الجديدة للهواتف المحمولة الذكية ولم أتلقَ ردا"، مؤكدًا: "موجود في الجمارك قائمة أسعار لتحديد قيمة الجمرك لكل نوع التليفون".


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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