لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك يخطط لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع معدلات التضخم التي هيمنت على الأعوام الماضية، واقتراب بلوغ المعدل المستهدف البالغ 2%.

التركيز على إدارة المخاطر المستقبلية

وقالت لاجارد في خطاب ألقته اليوم الإثنين، إنه بعد فترة طويلة من السياسات النقدية المشددة، تحسنت دقة التوقعات الاقتصادية، مما يتيح للمسؤولين التركيز على إدارة المخاطر المستقبلية بدلًا من القلق بشأن تأثير الصدمات السابقة، موضحة أن هناك دلائل على أن التضخم المرتفع في قطاع الخدمات قد يتراجع خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت، أنه رغم أننا لم نصل إلى الهدف بعد، إلا أننا قريبون جدا منه، إذا استمرت البيانات الواردة في تأكيد توقعاتنا، فإن الاتجاه واضح، ونتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

البنك المركزي الأوروبي، كلمتك

تراجع التضخم في أوروبا

وشهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا عن ذروته، بل وهبط إلى ما دون 2% في وقت سابق هذا العام، قبل أن يعاود الارتفاع فوق هذا الحد مجددا، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تستمر معدلات التضخم في التقلب قبل أن تستقر عند المستوى المستهدف بشكل مستدام.

وأكدت لاجارد أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعًا للغاية، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات تراجعت بشكل حاد مؤخرا.

تراجع التضخم في قطاع الخدمات

وأوضحت أن هذه البيانات تشير إلى وجود إمكانية لتراجع التضخم في قطاع الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أن أحد مؤشرات البنك المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ نمو الأجور إلى نحو 3% العام المقبل، وهو مستوى نعتبره متوافقًا مع هدفنا.

أسعار الفائدة الأوروبية

على الرغم من تنفيذ أربع تخفيضات في أسعار الفائدة، يرى البنك المركزي الأوروبي أن المعدلات الحالية لا تزال تقيد النشاط الاقتصادي، ويتفق معظم المسؤولين على إمكانية الانتقال تدريجيًا إلى مستوى محايد للسياسة النقدية لا يقيد النمو ولا يحفزه، ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف بحلول منتصف العام المقبل.

كما يتفق المسؤولون على أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبات، حيث تُظهر الأسر والشركات تحفظًا واضحًا في الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة، وتشير أحدث تقديرات البنك إلى تسارع النمو إلى 1.1% العام المقبل، لكن التحديات، مثل الصراعات العالمية، وإعادة انتخاب دونالد ترمب، والاضطرابات السياسية المحلية، قد تلقي بظلالها على هذه التوقعات.

انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو

ورغم أداء قطاع الخدمات بشكل أفضل في ديسمبر، إلا أن مؤشر مديري المشتريات المركب التابع لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، يشير إلى استمرار انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو.

تحديات اقتصادية في أوروبا

من جانبه، أشار بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه أوروبا هيكلية بشكل كبير وتحتاج إلى حلول تتجاوز نطاق السياسة النقدية، مشيدا بالوتيرة الحالية لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون أن تستمر التخفيضات المتتالية في تكاليف الاقتراض حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%، كما أن المستثمرين يضعون في حسبانهم احتمالية حدوث تخفيضات أكبر في مراحل لاحقة، وهو ما لم يستبعده المسؤولون.

كما أن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أيد تصريحات لاجارد، مؤكدًا أن مسار الفائدة واضح مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف البالغ 2%.

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