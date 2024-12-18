كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - أسعار ياميش رمضان 2025، بدأت المحال التجارية في الاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم الذي يحل في أواخر فبراير 2025، إذ بدأت بعض المحال في طرح المزيد من أصناف الياميش والمكسرات، إيذانًا ببدء الموسم خلال الشهر المقبل.

اسعار المكسرات 2025، كلمتك

أسعار الياميش والمكسرات 2025

وترصد «كلمتك» أسعار الياميش والمكسرات 2025 المطروحة في عدد من المحال التجارية؛ في السطور الآتية:

اسعار المكسرات 2025، كلمتك

أسعار الزبيب في الأسواق

بلغ سعر زبيب أبيض نحو 80 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الزبيب أحمر نحو 68 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب الأسود نحو 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر الزبيب حجم جامبو نحو 130 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الزبيب أصفر نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب مستورد فاخر نحو 290 جنيهًا للكيلو.

سعر المكسرات 2025، كلمتك

أسعار جوز الهند في الأسواق

بلغ سعر جوز هند نحو 288 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر جوز هند ظفر نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو جوز الهند خشن نحو 280 جنيهًا.

سعر الياميش 2025، كلمتك

أسعار السوداني في الأسواق

بلغ سعر السوداني مملح حجم وسط نحو 122 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السوداني وزن 200 جرام معبأ نحو 81 جنيهًا.

الياميش في رمضان 2025، كلمتك

أسعار الكاجو في الأسواق

بلغ سعر كاجو محمص وزن 200 جرام معبأ نحو 303 جنيهات.

بلغ سعر كاجو محمص وزن 175 جرامًا نحو 234 جنيهًا.

بلغ سعر الكاجو وسط نحو 950 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الكاجو خام نحو 1255 جنيهًا.

سعر ياميش رمضان 2025، كلمتك

أسعار الفستق في الأسواق

بلغ سعر فستق جامبو نحو 1218 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فستق مقشر نحو 2900 جنيه للكيلو.

بلغ سعر فستق محمص وزن 175 جرامًا نحو 282 جنيهًا.

سعر ياميش رمضان 2025، كلمتك

أسعار اللوز في الأسواق

بلغ سعر لوز محمص وزن 200 جرام نحو 303 جنيهات.

بلغ سعر لوز محمص مملح نحو 1100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر لوز محمص وزن 300 جرام نحو 410 جنيهات.

اسعار ياميش رمضان 2025، كلمتك

أسعار عين الجمل في الأسواق

بلغ سعر عين جمل وزن 200 جرام نحو 202 جنيه.

بلغ سعر عين جمل حجم كبير نحو 850 جنيهًا.

اسعار الياميش 2025 في الأسواق

بلغ سعر برقوق مجفف نحو 565 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو بندق خام نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر مشمش مجفف نحو 899 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر تين سوري نحو 580 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر قراصيا بالبذر نحو 450 جنيهًا للكيلو.

اسعار ياميش رمضان 2025، كلمتك

اسعار قمر الدين في الأسواق

بلغ سعر قمر الدين مستورد سوري المنشأ نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين مستورد وزن 400 جرام نحو 142 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين محلي الصنع نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين إكسترا نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر لفة قمر الدين صناعة محلية فاخرة من 105 جنيهات إلى 123 جنيهًا.

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