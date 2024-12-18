بعد ظهوره بالمران، هل يتولي وليد سليمان منصب مدير الكرة في الأهلي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - تواجد وليد سيلمان لاعب النادي الأهلي السابق في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء علي ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وأثار تواجد وليد سليمان في مران الأهلي التساؤلات، نتيجة لارتباط اسمه بالتواجد في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وعلمت كلمتك من مصدر أن تواجد وليد سليمان في مران الأهلي اليوم جاء لدعم اللاعبين، وذلك بعد الخسارة الأخيرة في كأس الإنتركونتيننتال، وأن النادي الأهلي لم يستقر بعد علي الاسم الذي سيتولي منصب مدير الكرة، حيث تزامن وقت تمرين الفريق بتواجده في ملاعب النادي بمدينة نصر، حيث يتولى منصب مدير قطاع الناشئين.

بيرسي تاو يواصل الغياب عن مران الأهلي

وغاب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران النادي الأهلي الذي اقيم اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وواصل بيرسي تاو الغياب عن مران النادي الأهلي لليوم الثالث علي التوالي.

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وعلى جانب أخر، واصل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

وخاض محمد هاني تدريبات بالجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة رفقة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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