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الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - استعانت الشركة المنظمة لمعرض الذهب والمجوهرات نبيو في نسخته الحالية والتي تجري وتقام بأرض المعارك بالتجمع الخامس بالروبوت لاستقبال الزائرين بمعرض نيبو في نسخته الرابعة.

ويقوم الروبوت بالعديد من المهام لخدمة الزائرين في المعرض من بينها إرشادهم وتوجيههم داخل قاعات المعرض وحضور الفعاليات.

 

الخدمات الخاصة بمعرض نبيو للذهب

كما يحتوي الروبوت على شاشة ذكية تحتوي على بعض الخدمات الخاصه بالمعرض من بينهم كيو آر كود لتنزيل إمكانية شراء الذهب من خلال المعرض والشركات المختلفة.

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن اقتراب الشعبة من الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادرات الذهب والمشغولات والتي تمتد خلال الفترة من 2025-2030، والتي تستهدف نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات

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وأشار رئيس شعبة المعادن إلى أنه يجرى دراسة الأسواق التي تستهدفها الشعبة والتي تركز على عدد من الأسواق الجديدة، بجانب الأسواق التقليدية التي تستقبل المشغولات الذهب المصرية.

وشدد "إيهاب واصف"، على أن النمو المحقق في صادرات الذهب والحلي والمجوهرات المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية شجع الشعبة على المضي قدمًا في صياغة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتابع واصف أن "مصر تطمح لتتصدر قائمة أكبر مصدري الذهب عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث حققت قفزة نوعية في هذا القطاع خلال العام الماضي، متجاوزة 50 مركزًا في التصنيف العالمي من المركز 94 خلال 2022 إلى المركز 54 عالميًا خلال 2023.

بحسب توقعات إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن، فإن مصر تسعى جاهدة لتصبح ضمن أهم 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية خلال عامي 2025 و2026، بل وتطمح إلى أن تحتل القاهرة مكانة ضمن أهم 10 مدن مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الدعم الحكومي والإجراءات التي اتخذت لتسهيل الإجراءات على المصدرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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