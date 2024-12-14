أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البوري يسجل 180 والبلطي يبدأ من 30 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:50 صباحاً - السبت 14/ديسمبر/2024 - 07:40 ص 12/14/2024 7:40:02 AM

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم السبت

«كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

اسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 76 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 69 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 95 جنيها للكيلو.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 95 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيها.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم

أسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

اسعار السمك اليوم، كلمتك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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