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المستندات المطلوبة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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المستندات المطلوبة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

المستندات المطلوبة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:20 صباحاً - حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

 

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر او المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.
وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.
ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.
قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.
سعر العائد 25% سنويا متناقص.

الأوراق المطلوبة


1-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
2- بيان بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات، معتمد ومصدق من الجهة المحولة
3- إيصال مرافق حديث لم يمض على تاريخه 3 شهور
4- تعهد تحويل المعاش ويستثنى من صيغة التعهد جميع معاشات القوات المسلحة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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