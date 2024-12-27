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أعلى 7 حسابات توفير في البنوك - أخبار كلمتك

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أعلى 7 حسابات توفير في البنوك - أخبار كلمتك

أعلى 7 حسابات توفير في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:45 صباحاً - قبل ساعات من اعتماد لجنة النقدية في البنك المركزي اسعار الفائدة الجديدة في خلال آخر اجتماع للبنك المركزي من عام 2024 تتواجد في البنوك عدة حسابات توفير تعد هي الأعلى للعملاء. 

ونستعرض خلال السطور التالية عدد من الحسابات الأعلى في البنوك وعددها  سبع حسابات التوفير 

 

1. بنك القاهرة

- حساب «ميجا توفير» يقدم عائدًا سنويًّا يصل إلى 16% على الأرصدة من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه.

- زيادة تدريجية تصل إلى 25% على الأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

2. بنك الكويت الوطني

- حساب «الكنز» يقدم عائدًا يصل إلى 25% للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر، و18% للأرصدة بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه.

- حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه و250 ألف جنيه لاحتساب العائد.

 

3. بنك العربي الأفريقي الدولي

- يقدم حساب «إي جولدن» عبر التطبيق بعائد سنوي يصل إلى 30% مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى حساب جولدن بلس الذي يصل عائده إلى 25% سنويًّا مع حد أدنى للفتح يبلغ 50 ألف جنيه.

 

4. بنك saib

- يقدم حساب «سيطرة بلس» بعائد يتراوح بين 23% سنويًّا للشرائح من 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و30% سنويًا للشرائح التي تزيد عن 50 مليون جنيه.

 

5. بنك QNB الأهلي

- يوفر حساب «توفير بلس» بعائد يتراوح بين 5% سنويًّا للأرصدة من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه، وحتى 19% سنويًا للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر.

 

6. بنك البركة

- يقدم حساب توفير بعائد شهري يصل إلى 26%، مع حد أدنى للفتح يبلغ 5 آلاف جنيه.

 

7. بنك التجاري الدولي

- عائد يصل إلى 18% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى للفتح: 20 ألف جنيه.

- صرف العائد يوميًّا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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