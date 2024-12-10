بزيادة تصل 22 جنيهًا، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 3 جنيهات و22 جنيهًا في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 17 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 439.6 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 410.7 جنيه، بارتفاع 14.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت اسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 13 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 422 جنيهًا في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

وارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 22 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 410 جنيهات.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 359.1 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 450 جنيهًا.

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 9 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 402.9 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 350 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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