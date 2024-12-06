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منظومة الإفراج الجمركي تلتزم بقرار العمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من اليوم - أخبار كلمتك

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منظومة الإفراج الجمركي تلتزم بقرار العمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من اليوم - أخبار كلمتك

منظومة الإفراج الجمركي تلتزم بقرار العمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - التزمت كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني بالعمل اليوم الجمعة 

 

خفض زمن الافراج الجمركي 


وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.
 

وترصد كلمتك بالصور، حركة العمل اليوم في  فرع الهيئة بالعين السخنة برئاسة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لفرع السويس   

 

 

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ويأتي ذلك بناء على الاجتماع الذى عقد بمقر  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي...

 

ووفقا لتصريحات   المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أكد بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالمواني على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من اليوم  الجمعة 6 ديسمبر

وأوضح أن التسهيل في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج جزء من تقليل التكلفة على المصنعين ويمكنهم من المنافسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص والجهات الحكومية يجب أن يعملوا على تطوير عمليات التغليف والطباعة لتكون وفق أسس ومعايير عالميًا.

 

معرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد

ووفقا لتصريحات النجار أكد  أن هناك فتح قنوات اتصال مباشرة مع التمثيل التجاري لمعرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد

 

 

وأشار  إلي أن القطاع الخاص في مصر له نظرة أسرع لاحتياجات الأسواق الدولية المستقبلية لذا ننسق أيضا مع جهات القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجات الأسواق التصديرية.

وأوضح "النجار" أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات تطوير أداء الجهات والهيئات العاملة على ملف الاستيراد والتصدير وبالأخص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

 وأشار إلى أن الهيئة أنشأت معمل في ميناء الدخيلة وهو معمل معتمد دولي لتحليل المنتجات القابلة للتحلل وهو معمل متطور للغاية، بالاعتماد على أجهزة حديثة ليست موجودة في عدد كبير من الدول، ويتبقي جهاز واحد فقط حتى يعمل المعمل بكامل طاقته، وخلال 6 أشهر مقبلة فإن المعمل محجوز طوال هذه الفترة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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