التصديرى للحاصلات الزراعية: نجاح 8 محطات لتعبئة التمور في اجتياز تفتيش متطلبات "سلامة الغذاء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أكد عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن 8 محطات تعبئة تمور نجحت في اجتياز التفتيش طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



تقديم الدعم الفني لمحطات التمور

واشار الى ان المجلس سبق وأطلق مبادرة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" وتحت رعاية محافظة الوادي الجديد لتقديم الدعم الفني لمحطات التمور بالمحافظة لحصولها على اعتماد هيئة سلامة الغذاء.

وتم تكريم محطات تعبئة التمور بالوادي الجديد التي نجحت في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء واجتيازها عملية التفتيش بنجاح، تحت رعاية وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والمهندسة حنان مجدي نائب المحافظ في إحتفالية كبيرة.

أكد عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس أن تنفيذ المبادرة جاء في إطار جهود المجلس لرفع القدرة التنافسية لقطاع التمور المصري وتعزيز صادراتنا من التمور بالخارج.

وأشار هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس الى أن المبادرة بدأت منذ أكثر من عام بعمل زيارات ميدانية لتقييم الوضع وتحديد الإحتياجات التدريبية وأوجه الدعم المختلفة لمحطات التمور وأعقبها تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لشرح منظومة سلامة الغذاء ومتطلبات التوافق معها وتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لبعض المحطات من خلال استشاري متخصص لوضع التوصيات اللازم القيام بها للتوافق مع قائمة الاعتماد بهيئة سلامة الغذاء.

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