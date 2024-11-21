زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

الخطيب: نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الخطيب: نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الخطيب: نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:38 مساءً - أكد المهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف خلق مناخ  جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم .

وقال الخطيب: إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري.

 

أهمية دور القطاع الخاص 

 وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.

 

الحكومة تحرص على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 ولفت الخطيب إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص  كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية.

 

وأوضح «الخطيب» أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.

 

وتابع: “إننا نعمل كفريق حكومي متكامل بهدف زيادة الاستثمارات، والدولة كان لها دور هام في دعم البنية التحتية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا لدعم الممولين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق