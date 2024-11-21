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"المصرية للمعارض" تخصص جناحا مصريا بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024 - أخبار كلمتك

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"المصرية للمعارض" تخصص جناحا مصريا بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024 - أخبار كلمتك

"المصرية للمعارض" تخصص جناحا مصريا بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:08 مساءً -  افتتحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، جناحا مصريا متميزا داخل معرض الكويت الدولى للكتاب 2024، بحضور الوزير المفوض التجاري عصام بريقع رئيس مكتب التمثيل التجاري بالكويت، تحت شعار "العالم في كتاب"، وذلك بمشاركة إتحاد الناشرين المصريين.

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 وكشف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن تخصيص مساحة 165 مترًا مربعًا، إذ يُعدّ واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.

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وأضاف  اللواء شريف الماوردي، أن الجناح المصري يضم 11 دار نشر محلية، وعدد من الكتاب والمؤلفين المصريين، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالأدب والثقافة، ونقل المعرفة والتبادل الثقافي بين المجتمعات.

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اللواء شريف الماوردي: نحرص على التواجد  فى كافة المعارض الثقافية بالوطن العربي

 وأوضح "الماوردي"، أن الهيئة تحرص على التواجد  فى كافة المعارض الثقافية بالوطن العربي، ضمن خطط زيادة المشاركات الخارجية. لاسيما تعزيز سبل التواصل بين مؤسسات النشر المختلفة، وتيسير إجراءات تواجدها فى كافة المعارض الثقافية على المستوى العربي.

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 يقدم الجناح المصري العديد من الأنشطة، بما في ذلك توقيع الكتب وورش العمل والندوات الثقافية، ليكون وجهة لعشاق المعرفة والقراءة.

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معرض الكويت الدولي 2024

 كما يشارك في هذه الدورة 544 دار نشر من 31 دولة، منها 19 دولة عربية و12 دولة أجنبية، ويشمل برنامج المعرض نحو 90 نشاطًا متنوعًا بين ندوات وحلقات نقاش وورش تدريب.

وتستمر فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السابعة والأربعين حتى 30 نوفمبر 2024، وينظم المعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويُقام في أرض المعارض بمنطقة مشرف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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