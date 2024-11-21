ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية بقيمة 10 جنيهات فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية، وذلك قبل ساعات من قرار البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة.

وشهدت أسعار الذهب على مدار الأيام القليلة الماضية ارتفاعات ملحوظة فى داخل الأسواق مع زيادة السعر العالمي، حيث قفز الجرام نحو 115 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227 جنيهًا، وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30120 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

بورصة الذهب

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2% مسجلة 2654.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأوقية.

وكانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي زاد من التوترات الجيوسياسية.

وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 بالمئة بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

اجتماع لجنة السياسية النقدية اليوم الخميس

ويعقد اليوم الخميس، اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لمناقشة ومراجعة سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السادس خلال 2024)، والذي عُقد في 17 أكتوبر الماضي، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

كما أسفر اجتماع البنك المركزي الخامس، الخميس 5 سبتمبر 2024، عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الرابع، يوم الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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