نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - شهد الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة الوطنية للسيارات، وياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات والمهندسة حنان شاهين، رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا".

وقد تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج بالمصنع، والتي تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة إكسيد وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم.



وقال الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها في ختام فعاليات الإطلاق إن إطلاق هذه السيارة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى وخاصة صناعة السيارات.



وأوضح الوزير إلى التعاون مع المصانع المحلية لإنتاج السيارات، مشيرا إلى أنه بجهود هذه المصانع الجادة تزداد نسبة المكون المحلي المستخدم في صناعة السيارات المحلية عامًا بعد عام.

ولفت الوزير إلى أن السوق المصري حاليًا يشهد تنوعا في السيارات والمركبات المصنعة محليًا، حيث أشار إلى منتجات شركتي نيسان وجنرال موتورز وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى يتعدى نسبة المكون المحلي بها 50%.

وأشار إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات إجا ينتج سيارات ركوب فاخرة بالعلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد لتلبي بذلك الصناعة المحلية مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصري، وهو ما يؤكد مهارة العامل المصري وقدرته على العمل والإنتاج في مختلف الصناعات.

وأشار الوزير إلى أن المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًّا، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل، وذلك من خلال الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب زيادة المكون المحلي الذي يشمل أجزاء الفرش والزجاج والمقاعد بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة لسياراتها وخاصة في المنطقة العربية.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لجميع العاملين بصناعة السيارات في مصر على سرعة استجابتهم لدعوة وزارة الصناعة بسرعة إقامة مصانع لإنتاج السيارات وتعظيم هذه الصناعة والعمل على توطينها في مصر.

وأضاف الوزير أن صناعة السيارات تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى.

وتهدف صناعة السيارات فى مصر إلى الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن الحرص على زيارة مصانع السيارات الوطنية يأتي من منطلق دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة.

ومن جانبه أوضح السيد ياسر صالح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) عن سعادته بزيارة معالي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس/ كامل الوزير للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) الذراع الصناعية للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو).

وأكد أن ما تفقده اليوم من خطوط إنتاج يعكس نتاج الشراكة الاستراتيجية مع شركة شيري جروب بسيارات إكسيد الفارهة، حيث إن هذه الشراكة هي امتداد وتأكيد على رؤية وتوجه الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر وهي المسيرة التي بدأتها منذ سنوات لتصنيع السيارات.



ولفت الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات إلى أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد في السوق المصري مؤكدًا تفوق وقدرات الشركة علي تقديم سيارات فاخرة تتماشى مع المواصفات العالمية للنهوض بالاقتصاد وإرضاء العملاء، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطوير هذه الصناعة وزيادة المكون المحلي وجعل مصر مركز مهم ومتميز لصناعة السيارات عالية الجودة، لافتًا إلى أن الشركة قد بدأت بإنتاج سياراتين RX و VX لتلبية إحتياجات العملاء المتنوعة بالإضافة إلى أنه سيكون هناك المزيد من السيارات المصنعة لدى (إجا).

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