غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:08 مساءً - نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: “الإعداد لمراجعة سلامة الغذاء - باللغة الإنجليزية”، استهدف البرنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع “مزارع إلى مزارع - نظم الغذاء الشاملة” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويأتى هذا في إطار تعزيز القدرات الفنية للشركات الأعضاء

تناول التدريب مجموعة من الموضوعات الرئيسية لضمان سلامة الأغذية، شملت الممارسات التصنيعية الجيدة (GMPs) بما في ذلك ممارسات العاملين، التنظيف والتعقيم، وإدارة مسببات الحساسية. كما تم التطرق إلى الامتثال للوائح والقوانين الخاصة بالمواصفات وجهات التفتيش، فضلًا عن البنية التحتية للمواقع، مثل الإنشاءات والمرافق والمعدات.

وركّز البرنامج على موضوعات متقدمة، مثل الإدارة المتكاملة للآفات، الصيانة والمعايرة، الدفاع عن سلامة الأغذية، والتحكم في المواد الكيميائية. كما تم مناقشة تطبيق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لضمان سلامة المنتج، إلى جانب التحكم في المواد الغريبة والرصد البيئي.

وأشار منظمو التدريب إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية والامتثال للمعايير الدولية، ما يساهم في تعزيز تنافسيتها بالأسواق المحلية والعالمية. وحظي التدريب بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات الأعضاء، الذين أشادوا بمحتوى البرنامج وأهميته العملية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود غرفة الصناعات الغذائية لتوفير الدعم الفني والبرامج التدريبية اللازمة للارتقاء بجودة المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز ثقة المستهلكين في الداخل والخارج.

4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى سبتمبر 2024

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ، ان صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

و قال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

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