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أبرز التغيرات في تصميم سيارات أوبل موكا بلاك - أخبار كلمتك

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أبرز التغيرات في تصميم سيارات أوبل موكا بلاك - أخبار كلمتك

أبرز التغيرات في تصميم سيارات أوبل موكا بلاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - طرحت  السيارة أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"، بسعر تنافسي يبلغ 1,390,000 جنيه مصري، ويأتي إطلاق السيارة الجديدة ليمثل إضافة قوية إلى مجموعة طرازات أوبل التي تقدمها الشركة في السوق المصري والتأكيد على قدرة الشركة في تقديم أحدث الطرازات لعملائها.

تتميز سيارة أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" بمحرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى يبلغ 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة، مما يمنحها أداءً عاليًا. 

كما تتمتع السيارة بخزان وقود سعة 45 لترًا، مع معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 5.9 لتر/100 كم، مما يساهم في توفير تجربة قيادة اقتصادية ومستدامة.

بهذه المناسبة، عبّر أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، عن سعادته بهذه الخطوة التي تمثل إضافة جديدة لتجربة السيارات في السوق المصري قائلًا: "السيارة تتميز بتصميم رياضي وأداء قوي، مما يجعلها الخيار المثالي للشباب الباحثين عن الأناقة والقوة في نفس الوقت". 

وأشار أرورا  إلى أن المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لأوبل، تواصل التزامها بتقديم سيارات تواكب أحدث التقنيات وتلبي احتياجات السوق، مشددًا على أن إطلاق موكا بلاك "سبيشل اديشين" يعد بداية لمرحلة جديدة تجمع بين أحدث انظمة الأمان والراحة والتكنولوجيا المتطورة، ويعزز من حضور أوبل في مصر، التي تمتد ثقتها في السوق لأكثر من 45 عامًا بدعم أكثر من مليون عميل.

وفيما يتعلق بالأداء والقوة، تأتي أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين السرعات وسرعة استجابة ممتازة على الطريق.

السيارة تتمتع بأبعاد مثالية للأداء اليومي كما أنها مزودة بأنظمة القيادة عادي-رياضي-اقتصادي.

وعن أنظمة الأمان، تتمتع أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" بمجموعة متكاملة لضمان حماية جميع الركاب. 

تشمل السيارة 8 وسائد هوائية موزعة بشكل استراتيجي لزيادة الأمان في حالة الحوادث. 

كما تم تزويدها بأنظمة متقدمة مثل نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع جهد المكابح الإلكتروني (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، مما يعزز من استقرار السيارة في الظروف الصعبة. 

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الطراز على نظام التنبيه عند الخروج عن المسار، ونظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، مما يوفر للسائق تجربة قيادة آمنة وذكية.

صممت السيارة بمظهر رياضي وأنيق بفضل العديد من التفاصيل المتميزة. 

جاءت المصابيح الأمامية بتقنية Matrix LED لتمنح السيارة مظهرًا شرسًا يعكس القوة، المرايا الجانبية تأتي باللون الأسود مع شعار أوبل الجديد، مما يبرز الطابع الفريد للطراز. 

كما تم تجهيز السيارة بعجلات رياضية بتصميم هندسي أنيق، مما يعكس الجمع بين الفخامة والطابع الرياضي. 

من الداخل، تأتي الشماسات الداخلية باللون الأسود مع مرايا وإضاءة وزجاج معتم، مما يوفر لمسات إضافية من الفخامة والخصوصية.

تتمتع أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" بمستوى عالٍ من الراحة والرفاهية. تم تجهيز السيارة بشاشة سائق قياس 12 بوصة. 

بالإضافة إلى شاشة لمس قياس 10 بوصات تعمل بنظام Android Auto وApple CarPlay، مما يسمح للسائق بالوصول بسهولة إلى التطبيقات المفضلة أثناء القيادة. 

تحتوي السيارة أيضًا على 6 سماعات صوتية عالية الجودة ونظام اتصال Wi-Fi، مما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة أثناء الرحلات.

 بالإضافة إلى ذلك، توفر أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"، أنظمة مساعدة ذكية مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي. 

كما تمت إضافة كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية، مما يسهل عملية اصطفاف السيارة في المساحات الضيقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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